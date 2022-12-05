Fatih’te Orhan Oğlak telefonla konuşmak için dışarı çıktı. Bu esnada sokağa hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

İş yerinin karşısındaki kaldırımda telefonla konuşan Oğlak, arabanın altında kalmamak için yan tarafa tarafa atladı.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Ne yapacağımı düşünmeye başladım”

Olayı anlatan Oğlak, “Restoranımdan çıktım, eşimle telefonda konuşuyordum. Oradan geldim burada durdum. Telefonla konuştuğum esnada bir otomobilin yanladığını gördüm. Daha öncede bu sokakta böyle olaylar yaşandı. O an telefon kulağımdayken ne yapacağımı düşünmeye başladım. Nereye geleceği belli değildi, yalpa yaparak geliyordu. Bana doğru gelince üstünden atlayıp öbür tarafa geçtim. Buradaki kaldırıma da arabanın lastiği çarptı, sonrada hızı kesildi. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.