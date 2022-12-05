Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da sürüklenen atıklar kirliliğe yol açtı
[Fotograf: AA]
Bartın'da sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın denize sürüklediği atıklar, İnkumu Sahili'nde kirliliğe neden oldu.
Bartın'da geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi.
Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar, kirliliğe yol açtı.
Sahildeki çöplerin 20 kişilik belediye temizlik görevlisi ve iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürülmesi için çalışma başlatıldı.
Bölgedeki kirlilik dronla görüntülendi.
Etiketler: Bartın Çevre Kirliliği Sağanak
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