Kars'ta dün akşam etkili olan kar yağışı ve tipi, sabah saatlerinde buzlanmaya dönüşünce sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası Kars-Iğdır kara yolu üzerindeki Digor ilçesine bağlı 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde bazı tırların yolda kalması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.

Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle saatlerce mahsur kalan tır sürücüleri, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumlama ve tuzlama çalışması sonucu yollarına devam etti.

Polis ekipleri ise buzlanmaya karşı uyarıda bulunarak, tır sürücülerinin zincirsiz yola çıkmaması gerektiğini belirtti.