Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da okulun bahçesinde çökme meydana geldi
[Fotograf: DHA]
Bakırköy'de bulunan Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde göçük meydana geldi.
İstanbul Bakırköy'de Gürlek Nakipoğlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 1 Aralık Perşembe günü göçük meydana geldi.
Okul yetkileri göçüğün çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak ilgili yerlere durumu haber verdi.
Aradan geçen zamanda göçük daha da derinleşti. Eğitim öğretimin devam ettiği okula bugün Bakırköy Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri gitti.
Yapılan incelemelerin ardından onarım için çalışmaların başlatılacağı öğrenildi.
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