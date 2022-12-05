Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da tarihi eser operasyonu: 4 bin yıllık çömlekler ele geçirildi
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde tarihi eser niteliği taşıyan 19 toprak çömlek ele geçirildi. Çömleklerin 4 bin yıllık olduğu öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yukarıtütek köyünde bir kişinin evinde tarihi eser niteliğinde objeler olduğunu belirledi. Zanlının evinde arama yapan ekipler, 19 toprak çömlek buldu.
Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Tarihi eser niteliği taşıyan çömleklerin yaklaşık 4 bin yıllık olduğu belirtildi.
Etiketler: Ağrı Tarihi Eser
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