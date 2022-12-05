Sis ve buzlanmanın etkili olduğu Digor-Kars kara yolunun Tekneli köyü mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İki tır, iki otomobil ile bir kamyonetin karıştığı kazada, otomobilde sıkışıp yaralanan doktor Muhammet Ukşal, Yener Manap ve Murat Kızıltaş, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan doktor Uşkal, Harakani Devlet Hastanesine, Manap ile Kızıltaş ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, trafiğe kapatılan kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaptı.