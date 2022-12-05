Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bir kişi yeğenini av tüfeğiyle öldürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenine ateş açtı. Av tüfeğiyle vurulan Rıza G, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan şüpheli A.G, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Dağkızılca Mahallesi'nde amca A.G. ile yeğeni Ali Rıza G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışma sonrası A.G. evinden aldığı av tüfeğiyle yeğeni Ali Rıza G'ye ateş edip olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaçan şüpheli yakalandı
Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan Ali Rıza G, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli A.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir
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