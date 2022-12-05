Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 13:03Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Anadolu Otoyolu girişinde tır devrildi: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolunda A.Y. yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan araç devrildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sebebi ile aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla birlikte tekrar normal seyrine döndü.
Etiketler: Trafik Kazası Sakarya
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