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Gümüşhane'de bir köye karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulanacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kürtün ilçesinin Gündoğdu köyü Sevincek Mahallesi'nde bazı vatandaşların COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, filyasyon çalışmaları neticesinde, kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
Etiketler: Gümüşhane karantina koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:36
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