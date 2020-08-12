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Adana'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İlyas Şen yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Cuma Taşyürek idaresindeki otomobil, Kozan Feke yolu Çulluuşağı Mahallesi civarında çarpıştı.
Kazada, araç sürücüleri Şen, Taşyürek ile araçta yolcu olarak bulunan İsa Taşyürek yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adana Kozan Devlet HastanesiSon Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:17
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