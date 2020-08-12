Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 345. gününde devam ediyor.

Muş'tan, 5 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Ferdi için gelen baba Abdülsamet Doğan, eyleme dahil oldu.

Oğlunun 2015'te İstanbul'a çalışmak için gittiğini ifade eden Doğan, tekstil fabrikasında çalışırken birden ortadan kaybolan evladından bir daha haber alamadığını söyledi.

"Çocuğum gelsin devlete sığınsın"

Televizyonda terör örgütünden kaçarak ailelerine kavuşan çocukları görünce oturma eylemine katılmaya karar verdiğini ifade eden Abdülsamet Doğan, "Evladımı çok aradık, bulamadık. Çocuğum gelsin devlete sığınsın. Onun için buraya geldim. Ailece özlüyoruz. Kimse çocuğunu ateşe atmak istemiyor, ben de istemiyorum. HDP'den çocuğumu istiyorum" dedi.