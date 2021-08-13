Güneysu'ya bağlı Ballıdere köyünde 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de kaybolduğu sel ve heyelanda Karali'nin de evinin bir kısmı yıkıldı.

Yaşlı kadının, hac vazifesini yerine getirebilmek için 15 yıl boyunca zorluklarla bir araya getirdiği bir miktar parası ve altınları da selde kayboldu.

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Hac birikimini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Karali, olayın yaşandığını dönem bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı'ya durumu anlattı.

Gülizar Karali'yi, "Senin hacılığını ben halledeceğim. Hac ziyaretleri açıldığında ben göndereceğim seni" diyerek teselli eden Avcı, sözünü yerine getirdi. Avcı, Gülizar Karali'yi yeniden ziyaret ederek hacca gidebilmesi için gerekli olan parayı teslim etti.

"Bize sahip çıktılar"

Gülizar Karali, selden son anda kurtulduğunu söyledi. Hacca gitmek için para biriktirdiğini belirten Karali, "15 yıldır biriktirdiğim hac param yaşadığımız selde gitti. O para şimdi elime ulaştı, çok sevindim. Cumhurbaşkanı'mızdan ve milletvekillerimizden Allah razı olsun. Bize sahip çıktılar" dedi.