Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 29 yaralı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde midibüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 29 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen midibüs, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Bostanlık mevkiinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 29 kişi yaralandı.
Öğrenciler İstanbul'a geziye gitmişlerdi
Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 yaralı ayakta tedavi görürken, 19 yaralı ise ilçedeki hastanede ilk müdahalenin ardından Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Midibüstekilerin Kur'an kursu öğrencileri olduğu ve İstanbul'a geziye gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Kayseri Trafik Trafik Kazası
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