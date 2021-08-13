Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanağın ardından merkezdeki binaların giriş katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yeri ile Fatsa Jandarma Komutanlığı'nın bahçesini su bastı.

[Fotoğraf: AA]

Meşebükü Mahallesi'nde ise heyelan meydana geldi. Belediyle ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Fatsa'da Karadeniz Sahil Yolu'nu su bastı

İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun gidiş ve geliş yönleri su altında kaldı. Sürücüler, uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda yükselen su dolayısıyla zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

İlçe genelinde ise sağanak devam ediyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde Ağaran Şelalesi taştı

Rize'de sağanak dolayısıyla çeşitli noktalarda heyelan meydana geldi, Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi taştı.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Çayeli ilçesindeki Ağaran Şelalesi sağanak nedeniyle taştı. Taşma sonucunda şelalenin alt kısmındaki yol ulaşıma kapandı, bu bölgede hasar oluştu.

İlçenin Büyükköy beldesine ulaşımı sağlayan yol güzergahındaki bazı ırmakların taşması sonucu da çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Yamaçlardan kopan toprak nedeniyle beldeye bağlı 4 mahalleye ulaşımı sağlayan yollar ulaşıma kapandı.

Yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Bölgede yağmur etkisini sürdürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde tarım arazileri zarar gördü

Artvin’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde küçük çaplı dere taşmaları meydana geldi.

Şavşat’ta bazı tarım arazileri zarar görürken, Yusufeli ilçesinde heyelan nedeniyle yolda kalan araçların yardımına ekipler koştu.

Yağış, Evren mahallesinde bulunan derenin taşmasına sebep oldu. Taşan dere karayolunu ulaşıma kapatırken, bir kamyon ve sürücüsü taşan derenin ortasında mahsur kaldı.

Aracını hareket ettiremeyen sürücünün yardımına Yusufeli Belediyesi ekipleri koştu.

Kamyon bulunduğu yerden kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi. Ekipler iki ayrı ilçede de çalışmalarını sürdürdüğünü öğrenildi.