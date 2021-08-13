Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos Pazar Macun ile Yoğunpelit mahallesine enerji verilemeyecek.

Macun Mahallesi'ndeki kesinti sabah 9.30 ile 12.00 saatleri arasında, Yoğunpelit Mahallesi'nde ise 13.30 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak.