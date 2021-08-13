Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da sağanak sele dönüştü
[Fotoğraf: AA]
Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Şiddetli yağış nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Oltu-Erzurum kara yolu çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Oltu-Erzurum kara yolunda öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağışla meydana gelen sel ve çamur nedeniyle sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak nedeniyle trafiğe kapanan ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun açılması için kara yolları ve belediye ekiplerince iş makinelerinin desteğiyle çalışma başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda Oltu-Erzurum kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma yeniden açıldı.
Son Haberler
- 20:24
- 20:10
- 20:05
- 20:08
- 19:59
Sıradaki Haber
Doğu Karadeniz'de sağanak başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz