Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yarım saat etkili olan sağanak hayatı felç etti
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak su baskınlarına sebep oldu. Yollar göle dönerken bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
İlçede yaklaşık yarım saat süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikti, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Tevfik Pampal Caddesi’nde yol çalışması nedeniyle trafikte aksamalar oldu, bazı iş yerlerinin giriş katlarını su bastı.
[Fotoğraf: AA]
İçerisinde 3 kişiyle caddede biriken suda mahsur alan otomobil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yolda biriken suyu ise iş makineleri tahliye etti.
Bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı.
[Fotoğraf: AA]
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