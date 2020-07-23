Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Genç kızın en son görüldüğü Sarı Saltuk Viyadüğü ve çevresindeki su boşaltılıyor.

Genç kızın en son görüldüğü bölgede su kurutulacak

200 gündür kayıp olan genç kızı arama çalışmalarında tüm imkanlar seferber edildi. Güvenlik kameraları incelendi, telefon sinyalinin en son alındığı bölgede çalışmalar yoğunlaştı. Gülistan, son olarak Sarı Saltuk Viyadüğü'nde bariyerler arasında oturmuş halde bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik güçleri ve AFAD aylarca genç kızın izini aradı. Su Altı Arama Kurtarma timi de baraj gölünün tabanını su altı görüntüleme cihazı ile taradı. 450 kişilik ekiple yürütülen çalışmalardan sonuç alınamayınca su altı arama faaliyetlerine bir hafta önce ara verilmişti.

Köprü ve çevresindeki suyun kurutulması ile genç kızın barajda olup olmadığı netleşecek.

Güvenlik güçleri, Gülistan'ın kaybolması ile ilgili diğer ihtimalleri de araştırıyor. Soruşturma kapsamında Doku'nun Rus erkek arkadaşına yurt dışına çıkış yasağı getirildi.