Akgün Mahallesi'nde bulunan tekstil firmasında üretim hattında çalışan bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı hatta çalışanlara da test yapıldı.

Çalışanlardan bazılarının test sonucu pozitif çıkınca Kula İlçe Hıfzıssıhha Kurulu fabrikada salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.

Karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilen fabrikada üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.

Kapatılan tekstil firmasında çalışan işçilerin evlerinde 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.