Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da tekstil firmasına 14 gün koronavirüs arası
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde bir firmanın bazı çalışanlarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi, fabrikada üretime 14 gün süreyle ara verildi.
Akgün Mahallesi'nde bulunan tekstil firmasında üretim hattında çalışan bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine aynı hatta çalışanlara da test yapıldı.
Çalışanlardan bazılarının test sonucu pozitif çıkınca Kula İlçe Hıfzıssıhha Kurulu fabrikada salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler aldı.
Karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verilen fabrikada üretimin 14 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu.
Kapatılan tekstil firmasında çalışan işçilerin evlerinde 14 gün karantinada kalacağı öğrenildi.
Etiketler: Manisa koronavirüs covid-19 COVID-19 testiSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 00:08
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