Görme engelli öğretmenin en büyük yardımcısı öğrencileri14 Ocak 2020 Salı 10:13 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 11:08
Zeynep Yılmaz, doğuştan görme engelli bir öğretmen. 1 yıl önce Ordu'daki Başöğretmen Ortaokuluna Türkçe öğretmeni olarak atandı. Öğrencileri de Zeynep öğretmenin karanlık dünyasına ışık oldu.
Karanlık, hayalini gerçekleştirmesine engel olamadı. Şimdi hem öğreniyor hem de öğretiyor. Görme engelli Zeynep Yılmaz'ın en büyük hedefi Türkçe öğretmeni olmaktı. Bu isteği geçen yıl gerçeğe dönüştü.
"Türkçe öğretmeni olmak hep istediğim bir şeydi, çocuklarla bir arada olmak çok mutlu ediyor beni."
Başarılarıyla gurur duyacağı öğrenciler yetiştirmek istiyor
Atandığı Ordu Başöğretmen Ortaokulundaki öğrencileri, Zeynep öğretmenin adeta gözü kulağı oldu. Yoklama alırken de öğretmenlerine yardım ediyorlar.
Öğrencilerin her birinin ayrı bir görevi var. Zeynep öğretmen o görevleri şöyle anlatıyor:
"Kesinlikle problemin çözümüne odaklanıyorlar ve bana çok yardımcı oluyorlar. Eslem defteri yazarken yardımcı oluyor, Ecem bize artı eksi atarken yardımcı oluyor, Arda ise defter kitap araç gereç kontrolünde, Yağmur arkadaşımız da yine öyle. Her birinin ayrı ayrı görevi var ve dersi beraber birlikte işliyoruz."
Zeynep Yılmaz'ın en büyük ideali ileride başarılarıyla gurur duyacağı öğrenciler yetiştirmek.
Kaynak: TRT Haber