Karanlık, hayalini gerçekleştirmesine engel olamadı. Şimdi hem öğreniyor hem de öğretiyor. Görme engelli Zeynep Yılmaz'ın en büyük hedefi Türkçe öğretmeni olmaktı. Bu isteği geçen yıl gerçeğe dönüştü.

"Türkçe öğretmeni olmak hep istediğim bir şeydi, çocuklarla bir arada olmak çok mutlu ediyor beni."

Başarılarıyla gurur duyacağı öğrenciler yetiştirmek istiyor

Atandığı Ordu Başöğretmen Ortaokulundaki öğrencileri, Zeynep öğretmenin adeta gözü kulağı oldu. Yoklama alırken de öğretmenlerine yardım ediyorlar.

Öğrencilerin her birinin ayrı bir görevi var. Zeynep öğretmen o görevleri şöyle anlatıyor:

"Kesinlikle problemin çözümüne odaklanıyorlar ve bana çok yardımcı oluyorlar. Eslem defteri yazarken yardımcı oluyor, Ecem bize artı eksi atarken yardımcı oluyor, Arda ise defter kitap araç gereç kontrolünde, Yağmur arkadaşımız da yine öyle. Her birinin ayrı ayrı görevi var ve dersi beraber birlikte işliyoruz."

Zeynep Yılmaz'ın en büyük ideali ileride başarılarıyla gurur duyacağı öğrenciler yetiştirmek.

Kaynak: TRT Haber