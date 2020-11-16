Haber Giriş: Kaynak: AA
Görevlendirme yapılan Kars Belediyesi şehrin çehresini değiştiriyor
[Fotoğraf: AA/Kars Belediyesi]
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, kentin daha yaşanabilir hale gelmesi için alt ve üstyapıya yönelik projeler yürütüyor.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi için yolu bozuk olan ana cadde ve sokaklarda, kış öncesi çalışma başlatılması talimatı verdi.
Kentteki 7 mahallede, yol ve kaldırım yapımını tamamlayan ekipler, bazı sokaklarda ise iyileştirme çalışması yürütüyor.
Ekipler, ayrıca ana cadde ve sokaklarda sonbahar temizliği yapıyor.
Etiketler: İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:59
Sıradaki Haber
Koronavirüs tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz