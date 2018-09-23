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Görev başında vefat eden polis memuru Aksaray'da defnedildi

Konya'da görevli olduğu polis merkezinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Aksaray’da defnedildi.

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Görev başında vefat eden polis memuru Aksarayda defnedildi

Konya'nın merkez Karatay ilçesindeki Fatih Polis Merkezi'nde görevli 49 yaşındaki polis memuru Alpaslan Ekinci, görev başındayken fenalaşmış ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Polis memuru Ekinci için memleketi Aksaray’da tören düzenlendi.

Törene, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve Konya'dan çok sayıda polis memuru katıldı.

Ekinci, törenin ardından Somuncu Baba Külliyesi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Kabristanlığı'na defnedildi.  

Kaynak: AA

Etiketler: polis, Konya, Aksaray
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