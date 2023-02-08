İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polisler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kendi aralarında topladıkları ve vatandaşların polis merkezlerine getirdikleri yardım malzemelerini bir araya getirdi.

Bornova ilçesindeki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde toplanan yardım malzemeleri, polislerce elden ele taşınarak ayrıştırılıyor.

Kışlık giysi, battaniye, dayanıklı gıda, bebek bezi, bebek maması, su ve hijyenik malzemeleri oluşan acil ihtiyaçlar paketlenerek forklift yardımıyla tır ve kamyonlara yükleniyor.

"Elimizden gelen ne kadar yardım varsa toplayıp hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Güvenlik ve Koordinasyon Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ruhan Gürol Saraçoğlu, depremzedelerin yanında olduklarını vurguladı.

Saraçoğlu, "Tüm desteklerimiz depremden etkilenen illerimize, elimizden gelen ne kadar yardım varsa toplayıp hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımız personel takviyemizle yanlarında olacağımıza emin olsunlar, desteklerimiz devam edecektir" dedi.

İzmir'den 225 polisin gönüllü olarak deprem bölgesine gitmek için başvurduğunu dile getiren Saraçoğlu, "6 Şubat itibarıyla 214 personelimizi Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerimize yönlendirdik. Bugün de 225 polisimiz Hatay'a 2 tır, 3 kamyon ve 5 otobüsümüzle personel sevkimizi konvoy halinde yapacağız. Bugün giden 225 polisimiz depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak üzere gönüllü giden personelimiz" diye konuştu.