Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 13:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Enkazdan çıkarılan 5 yaşındaki Serap Ela: Ben çok ağırım ama
Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden biri olan Hatay’da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından sağ kurtarılan 5 yaşındaki Serap Ela’nın enkazdan çıkartılırken ki sözleri ise dikkat çekti. Küçük Ela: “Ben çok ağırım ama” dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.,
Depremin etkilendiği illerden birisi de Hataydı. Hatay’da ekipler AFAD’ın yönlendirmeleri doğrultusunda arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.
Ekipler, son olarak Hatay Merkez Atatürk Caddesi’ndeki enkazdan 5 yaşlarındaki Serap Ela’yı sağ çıkarttı.
Küçük Serap’ın kendisini çıkaran kurtarma görevlisine “Ben ağırım ama” sözleri dikkat çekti.
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