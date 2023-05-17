Gölete düşen otomobilde 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Yunus Kırkcı idaresindeki otomobil, ilçeye bağlı Küçükyenice köyü yakınında henüz belirlenemeyen nedenle sulama göletine düştü.
Kırkcı ile araçta bulunan Ertan Uzun, kendi imkanlarıyla suyun içinden çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu sudan çıkarılan araçta bulunan 2 kadın ile 5 yaşlarındaki erkek çocuğun öldüğü belirlendi.
Cesetler, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.