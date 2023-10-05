Gölbaşı'nda yeniden zemin etüt çalışması: 4'te 3'ü imara kapatıldı

6 Şubat Depremi’nden en fazla etkilenen Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması yaşanmıştı. İlçenin Atatürk Bulvarı’nın Kuzey’indeki Gölbaşı Gölü’ne depremde toprak kaymaları oldu. Göl etrafındaki arazilerde kot farkı oluşurken, karada olan birçok yapı göle doğru kayarak su altında kaldı.

Depremin hemen ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan zemin etüdünden sonra ilçenin 6 mahallesinin tamamı, 3 mahallenin ise bir kısmı zemin sıvılaşmasından dolayı imara kapatıldı.

Adıyaman’ın en büyük ilçelerinden biri olan Gölbaşı’nın 4’te 3’ü imara kapatıldı. İlçenin neredeyse tamamının imara kapatılmasından sonra çeşitli üniversitelerden uzmanlar ilçede bir inceleme yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmalar ilçenin 30 farklı noktasında yapılacak

Üniversiteden akademisyenlerin hazırladığı rapor sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ilçede 'mikro bölgeleme' etüt çalışması başlattı.

İlçenin 30 farklı noktasında yapılacak çalışmaların yanı sıra, CPT deneyi (sismik çalışma) yapılacak. Ayrıca ayakta kalan binaların statikleri kontrol ediliyor. Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanacak detaylı raporun ardından yerleşim yerlerinin imar durumu yeniden belirlenecek.

[Fotoğraf: AA]

"100 metreden derin sondajlar yapılacak"

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçede zemin sıvılaşmasının tespit edilmesi üzerine bazı bölgelerin imara kapatıldığını, detaylı inceleme için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşüldüğünü anlattı.

Üniversitelerden öğretim üyelerinin danışmanlığında zemin etütlerinin yapılması için bir şirketle anlaşıldığını ve yeniden çalışmalara başlandığını dile getiren Yıldırım, "100 metreden derin sondajlar yapılacak. Bu çalışma yaklaşık 3-4 ay sürecek. Çalışmalar neticesinde incelemenin yapıldığı alanlar imara açılacak ya da kapanacak veya zemin+1, zemin+ 2'ye izin verilecek" şeklinde konuştu.

[Fotoğraf: DHA]

Jeoloji yüksek mühendisi Mithat Emre Kıbrıs ise ilçede mikro bölgeleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

İlçede 30 sondaj kuyusunun bulunduğunu ifade eden Kıbrıs, çıkacak sonuçlara göre Gölbaşı'nın imar durumuna yönelik raporlama yapılacağını kaydetti.