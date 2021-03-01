Gökçeada'da batan teknede kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4. gününde
Çanakkale Gökçeada açıklarında teknenin batması sonucu kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor.
Ekipler, gece boyu su yüzeyindeki arama çalışmalarını sürdürdü.
Günün ilk ışıklarıyla dalgıç timleri de deniz dibinde aramalara başladı.
Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait fırkateyn, karakol botu, insansız hava aracı (İHA), helikopter ve mayın avlama gemisi yer alıyor.
Havadan da destek veriliyor
Aramalara helikopterle havadan da destek veriliyor.
Diğer yandan batan teknenin çıkarılması için harekete geçildi.
Ekipler, 200 metre açıkta ve 16 metre derindeki teknenin bulunduğu alanda çalışma yapıyor.
2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuştu
Gökçeada açıklarında cuma akşamı alabora olan teknedeki 5 kişiden 2 uzman çavuş, yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Türkiye Off-road şampiyonu Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı.