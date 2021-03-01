İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 26 Şubat'ta Ümraniye'de bir eve ve Küçükçekmece'de bir tıra baskın düzenledi.

Operasyonda 138 kilo 280 gram ağırlığında 691 bin 400 uyarıcı hap ile 89 bin 922 sentetik hap ele geçirildi. Baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin uyarıcı ve uyuşturucu hapları, Avrupa ülkelerinden getirildikleri belirlendi. Operasyon kapsamında ele geçirilen haplar emniyette sergilendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

