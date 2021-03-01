Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu ve karlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Çığ ve don riskine karşı uyarı

Kar yağışının etkili olacağı bölgede gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Hakkari'de 4, Muş'ta 3, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.