Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların sorguları sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Sosyal Medya PKK/KCK Terörle Mücadele
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