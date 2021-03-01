Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların sorguları sürüyor.