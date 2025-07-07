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Türkiye
AA 07.07.2025 09:52

Gökçeada ve Bozcaada'daki hastaların yardımına Sahil Güvenlik yetişti

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde rahatsızlanan iki hasta, gemi seferi olmadığı için Sahil Güvenlik ekiplerince şehre getirildi.

Gökçeada ve Bozcaada'daki hastaların yardımına Sahil Güvenlik yetişti
[Fotograf: AA]

Saat 01.07'de 112 Acil Sağlık Merkezi tarafından Gökçeada'da D.H'nin (57) kalp krizi rahatsızlığı bulunduğu ve tıbbi tahliyesinin Sahil Güvenlik unsurları ile yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Tahliye için görevlendirilen Edirne'nin Enez Sahil Güvenlik Rıhtımı'nda bulunan "TCSG-308" botu, saat 02.45'de Gökçeada Sahil Güvenlik Rıhtımı'na ulaştı.

Gökçeada Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli ile bota alınan hasta, saat 04.05'te ulaştırıldığı Kabatepe Limanı'nda 112 Acil Sağlık ambulansına teslim edildi.

Hasta tedavi için Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan, Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nin tıbbi tahliye talebi üzerine kafa travması tanısı konulan 94 yaşındaki M.R.T, saat 01.18'de Bozcaada'da görevli sağlık ekibi eşliğinde TCSG-908 botuna alındı.

Bozcaada Sahil Güvenlik İskelesi'nden hareket eden bot ekibi, saat 01.39'da Geyikli Feribot İskelesi'nde hastayı sağlık ekiplerine teslim etti.

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Çanakkale Sahil Güvenlik
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