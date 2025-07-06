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Türkiye
AA 06.07.2025 23:34

Sacda ekmek pişirilirken benzin bidonu patladı: 6 yaralı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde sacda ekmek pişirilirken benzin bidonunun patlaması sonucu 6 kadın yaralandı.

Sacda ekmek pişirilirken benzin bidonu patladı: 6 yaralı

İlçenin Kalencik köyünde akraba bir grup kadın, ekmek yapmak için bir evin kilerindeki şömineyi yaktı.

Kadınların şöminedeki sacda ekmek pişirdiği sırada yakındaki benzin dolu bidon ısının etkisiyle patladı.

Patlamada, Neval, Nuran ve Berfin Koçak ile Gurbet, Zilan ve Ebrar Dervişoğlu yaralandı.

Vücutlarında yanıklar oluşan kadınlar yakınları tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan kadınlar, ileri tedavi için Diyarbakır ve Malatya'daki hastanelere sevk edildi.

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