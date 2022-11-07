Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göçmen kaçakçılığı yapan 7 kişi tutuklandı
Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, 31 Ekim-6 Kasım'da gerçekleştirilen 6 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, suçta kullanılan 3 araca el konuldu.
Etiketler: Van İnsan Kaçakçılığı
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