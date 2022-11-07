Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonları: 25 gözaltı
[AA (arşiv)]
Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ, 21 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.
Etiketler: Van PKK/KCK Terör Örgütü
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