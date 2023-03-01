16 Şubat günü Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere sınır kapısına gelen bir tır sürücüsü dorsesininden gelen seslerden şüphelenip 112'yi aradı.

İhbar üzerine tır dorsesinde yapılan aramada terör örgütü PKK üyesi 3 terörist bulundu. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçu kapsamında kayıtları olduğu tespit edilen Ş.T, M.T, F.A, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otobüs şoförü ile irtibata geçilerek zanlı yakalandı

Olayla ilgili soruşturmayı genişleten Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi koordinesinde yapılan çalışmalarda tutuklanan terör örgütü mensuplarını Havsa ilçesinden alıp Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarındaki bir tesiste tıra bindiren kişinin inşaat işçisi E.S. olduğu tespit edildi.

Evinde gözaltına alınan E.S, olayı organize eden şüphelinin V.Ç. olduğunu belirtti.

Ekipler V.Ç'nin Edirne'den İstanbul'a otobüsle gittiğini tespit etmesi üzerine, otobüs şoförü ile irtibata geçildi.

Otobüs Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde durdurularak V.Ç. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen E.S. ve V.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.