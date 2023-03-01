Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.20'de Antakya Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 11,06 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor" dedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Antakya (Hatay)
Tarih:2023-03-01
Saat:10:20:22 TSİ
Enlem:36.318 N
Boylam:36.073 E
Derinlik:11.06 km
Detay:https://t.co/cfCzjGG4nW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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