Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.20'de Antakya Körfezi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 11,06 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sarsıntının ardından ekiplerin saha taramasının sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar olumsuz bir ihbar almadık, taramalarımız sürüyor" dedi.





