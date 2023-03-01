Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesi genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Deprem bölgesinin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 8, en yüksek 23 derece derece olacak.
Hatay
Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 25 derece derece olması bekleniyor.
Gaziantep
Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 8, en yüksek 23 derece olması öngörülüyor.
Malatya
Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da bugün en düşük hava sıcaklığı 10, en yüksek 24 derece olması öngörülüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 7, en yüksek 20 derece olacağı tahmin ediliyor.
Adana
Adana'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.
Diyarbakır
Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 2, en yüksek 20 derece olması tahmin ediliyor.
Kilis
Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 13, en yüksek 25 derece olarak öngörülüyor.
Osmaniye
Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 10, en yüksek 27 derece olması bekleniyor.
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