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Türkiye
DHA 13.05.2023 06:52

Gişelerde otomobil beton bariyere çarptı

Sancaktepe Kartal TEM Bağlantı yolu Samandıra gişelerde, otomobil beton bariyere çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gişelerde otomobil beton bariyere çarptı
[Fotograf: DHA]

Kaza, saat 04:00 sıralarında Kartal TEM Bağlantı Yolu Samandıra gişelerde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, gişelerden geçeceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek beton bariyere çarptı. Meydana gelen kazada sürücü, araç içerisinde sıkıştı.

Gişelerde otomobil beton bariyere çarptı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipler tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan sürücü tedavi altına alındı.

Polisin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

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