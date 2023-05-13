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Türkiye
AA 13.05.2023 02:06

Samsun'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde eğlence mekanına gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Samsun'da eğlence mekanına silahlı saldırı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan eğlence mekanına Gençlik Parkı'ndan taksi ile gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda eğlence mekanında bulunan 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden taksiyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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