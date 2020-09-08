Giresun Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı gereği, sel afetinde zarar gören orman köylülerinin zararlarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, 62 orman köyünde 236 haneye 5 milyon lira ORKÖY hibe desteğinin 3 Eylül itibariyle hesaplara aktarılarak afetzedelerin acısının bir nebze olsun giderilmeye çalışıldığı kaydedildi.