Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan uyarıya göre, Çarşamba günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Samsun’un doğusu ile Ordu’nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

AFAD da yağışın neden olabileceği sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda bir uyarı mesajı yayınladı.