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Antalya'da zeytin bahçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytin bahçesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı. Sığınmacılara 130 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Yeşilköy Mahallesi Fırnaz Koyu mevkisinde yapılan denetimde zeytin bahçesinde 30 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi.
Yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlenen 26'sı Pakistan, 4'ü Sri Lanka uyruklu göçmenlere, 130 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.
Etiketler: zeytin bahçesi sığınmacı antalyaSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 16:16
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