Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 8 yaralı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde okul servis minibüsünün devrilmesi sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.
Duman köyünde Ali Kanboz idaresindeki servis minibüsü, yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü Kanboz ile araçtaki 7 öğrenci yaralandı.
Ambulanslarla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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