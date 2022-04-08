Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 17:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Karabük'te sağanak: Köprü çöktü
[Fotoğraf: DHA]
Karabük'te etkili olan sağanağın ardından Eflani ilçesine bağlı Ovaçalış köyünde menfez köprü çöktü. Eskipazar ilçesindeki tarım alanlarını ise su bastı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük genelinde geceden itibaren aralıklarla sağanak etkili oldu.
Geçen yıl sel felaketinde yıkılan ve Karataş, Hacışaban, Akçakese, Ovaşeyhler köylerini Eflani merkeze bağlayan Ovaçalış köyünün ulaşımını sağlayan geçici menfez köprü, sağanak nedeniyle çöktü.
Kaymakam Büşra Güneş, kuvvetli yağış sonrası taşkın ve toprak kayması meydana gelen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Eskipazar ilçesine bağlı Karahasanlar köyünde de sağanağın ardından bazı tarım alanları, sular altında kaldı.
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