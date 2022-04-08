Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arızalanan otomobili polis arkadan itti
[Fotoğraf: İHA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ilerlemekte olan bir araç arıza yaparak yolda kaldı. Bölgeye ulaşan trafik polisi ekipleri sürücünün aracını iterek yardımcı oldu. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinde polis haftasında trafik polisinin vatandaşa yardımı kameraya yansıdı.
Otogar arkası İzmir-Çanakkale çevre yolu üzerinde dün akşam iftara yakın bir saatte yol güzergahında ilerlemekte olan bir araç arıza yaparak yolda kaldı. Sürücünün tüm müdahalesine rağmen aracı çalıştırılamadı.
İftar saatine yakın olması nedeniyle trafik akışında sıkıntı yaşanınca bölgeye ilçe trafik ekipleri gitti. Ardından ise çare olarak aracı ileride bulunan benzin istasyonuna götürülmesi kararı verildi.
Polis memuru da aracından inerek şoförle en yakın benzin istasyonuna kadar aracı itmesi arkadan gelen aracın kamerası tarafından görüntülendi.
Trafik polisi İsa Akgün'ün vatandaşa bu yardımı saniye saniye kameraya yansıdı.
Son Haberler
- 18:29
- 18:29
- 18:43
- 18:20
- 18:05
Sıradaki Haber
Kastamonu'da çökme yaşanan kara yolunun bir yönü ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz