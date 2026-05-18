DHA 18.05.2026 12:34

Giresun'da kamyonet dik yamaçtan yuvarlandı, o anlar kameraya yansıdı

Giresun'un Güce ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yaklaşık 400 metre yamaçtan yuvarlandığı kazada araçtan fırlayan sürücü ve yolcu yaralandı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde R.K. idaresindeki kamyonet, çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet, yamacın altından geçen yolda durdu.

İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ile araçta bulunan R.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza, karşı yamaçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

