Giresun'da kamyonet dik yamaçtan yuvarlandı, o anlar kameraya yansıdı

Güce ilçesine bağlı Sarıyar köyü Güner mevkisinde R.K. idaresindeki kamyonet, çay ve fındık bahçelerinin bulunduğu dik yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 400 metre boyunca taklalar atan kamyonet, yamacın altından geçen yolda durdu.
İlk takla sırasında aracın camından fırlayan sürücü ile araçta bulunan R.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kamyonetin hurdaya döndüğü kaza, karşı yamaçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.