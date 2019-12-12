Güvensiz gıdaya geçit verilmeyecek. Cezalar kademeli olarak verilecek, caydırıcı seviyeye yükseltilecek.

Gıdada taklit ve tağşiş yapanların önüne geçmek için yeni düzenleme yolda.

Halihazırda gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara idari para cezası veriliyor. Söz konusu ürünler toplatılıyor ve kamuoyuna ifşa ediliyor. Ancak, bu cezalara rağmen bazı firmalar faaliyetlerine devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek yeni düzenlemeyle birlikte gıdadaki bu fırsatçılığın önüne geçilecek.

Planlanan yeni değişikliğe göre, firmalara hem idari hem de adli para cezaları uygulanacak. İşletmeciler, bu fiili 2 yıl içinde tekrarlarsa hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca faaliyetlerinden men edilecek.

Taslak halindeki düzenlemeye talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.

Kaynak: TRT Haber