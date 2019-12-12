Teknisyen tavandan düştü doktor aldırmadı12 Aralık 2019 Perşembe 17:51 - Son Güncelleme 12 Aralık 2019 Perşembe 19:30
İstanbul'da bir hastanenin tavanında çalışan teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. O sırada orada bulunan doktor ise hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntüleri büyük ilgi topladı.
Teknisyen tavandan düştü, doktor hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti.
O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Görüntüler İstanbul'da bir hastanede kaydedildi. Hastanenin tavanında çalışan bir teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. O sırada bir doktor masasında hastasıyla konuşuyordu. Doktor hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti.
Yaşadığı kısa şokun ardından toparlanan adam ise çöken tavandan sarkan poşet parçalarını topladı.
Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: TRT Haber