Teknisyen tavandan düştü, doktor hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti.

O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Görüntüler İstanbul'da bir hastanede kaydedildi. Hastanenin tavanında çalışan bir teknisyen, bir anda kendini yerde buldu. O sırada bir doktor masasında hastasıyla konuşuyordu. Doktor hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti.

Yaşadığı kısa şokun ardından toparlanan adam ise çöken tavandan sarkan poşet parçalarını topladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: TRT Haber