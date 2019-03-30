GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, Kuzey Ege ve Marmara'nın bir bölümünde iki gündür etkili olan fırtına sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinde aksama yaşandığı belirtildi.

Gökçeada-Kabatepe ve Kabatepe-Gökçeada arasındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.

Seferlerin, fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından normale döneceği ifade edilen açıklamada, diğer hatlardaki deniz ulaşımının planlandığı gibi sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA