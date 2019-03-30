Çölyak, fenilketonüri hastası ve glütene karşı hassasiyet taşıyanlara yönelik üretilen glütensiz ürünler için geçen hafta yeni tesis kuran Ankara Halk Ekmek Fabrikasında glütensiz simidin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, gazetecilere açıklamasında, daha önce haftanın 2 günü yapılan glütensiz gıda üretiminin özel tesisin faaliyete geçmesiyle 7 gün devam edececeğini söyledi.

Çölyak hastaları için glütensiz beslenmenin zorunluluk olduğunu ifade eden Sarıduman, bu mecburiyetin istismar edilmesine izin vermeyeceklerinin altını çizerek, "500 gram olarak ürettiğimiz glütensiz ekmeğimiz var, piyasada 2 liradan satıyoruz. Ancak piyasada muadillerine baktığımızda bu fiyatların 15-20 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Bu da ciddi manada bize bazı sorumluluklar yüklüyor." diye konuştu.

Sarıduman, hijyenik şarlarda üretilen glütensiz ürünlerin halka uygun fiyattan ulaştırılması için gerekli gayreti göstereceklerini ve Ar-Ge çalışmaları sonrasında ürün yelpazesini daha da genişleteceklerini belirtti.

Bu konuda ilgili dernek ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini ve onların talepleri dinlediklerini aktaran Sarıduman, "Yoğun şekilde simit talebi geldi bize. Gıda mühendislerimiz ve ustalarımızla bir araya geldik, bazı çalışmalar yapıldı ve glütensiz simit üretme kararı aldık. Talep edilmesi halinde okul kantinlerine de glütensiz simit verebiliriz." dedi.

Kaynak: AA